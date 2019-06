Germán Martínez niega ruptura con AMLO tras renuncia al IMSS

Germán Martínez, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó este lunes en la mesa de Despierta con Loret que no hubo ruptura con el presidente Andrés Manuel López Obrador tras su renuncia del IMSS. Aseguró que él sigue siendo un apoyo para AMLO.

El expanista dijo que siempre que ha habido una ruptura en su carrera, le va bien. Señaló que no se aferra al dinero ni al poder.

Martínez Cázares señaló que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) gasta 3 mil millones de pesos en un año, pero esa cifra no le alcanza al IMSS para un mes.

No es mi vocación aferrarme a los cargos del poder”, insistió.

Dijo que una disputa por el poder no vale la pena si se considera a los pacientes en lista de espera o a los niños con cáncer. Afirmó que sí tenía una disputa con “algunos duendes hacendarios” y que ahora Zoé Robledo puede restablecer la relación con la Secretaría de Hacienda, para que se entreguen medicinas a los pacientes y se abata la lista de espera en el IMSS.

Germán Martínez negó una ruptura con el presidente López Obrador tras su renuncia como director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Claro que no (…) la vocación de igualdad, decencia y hasta de moralidad del presidente López Obador es lo que me tiene al lado de él”.

Sobre su carta de renuncia al IMSS, Martínez Cázares dijo que no le quitaría ni le pondría una coma. Destacó que al día de hoy no ha sido desmentida y no hay reproches al presidente López Obrador.

Soy y sigo siendo un apoyo para López Obrador”, dijo.

Respecto a la negociación con Estados Unidos y el plan de migración, Germán Martínez elogió la postura del presidente de México de no alimentar la confrontación, aunque eso le hubiera dado aplausos de la opinión pública. Además, dijo que votará a favor de ratificar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el Senado.

Cuestionado si buscará la Gubernatura de Michoacán, dijo que es mayor su amor por ese estado que su ambición política. Señaló que Michoacán necesita un cambio, pero acotó:

Hay otros nombres para encabezar esa lucha y yo no, ¿más claro?”

Con información de Despierta con Loret

MLV