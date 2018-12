Germán Martínez explica recorte al presupuesto del IMSS

Germán Martínez, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó el recorte de más de cuatro mil millones de pesos que se prevé para la institución en el Presupuesto 2019

“Quiero aclarar que no compromete ese ajuste compra de medicamentos ni material de curación, ni contratación de nuevo personal […] compromete insumos, administrativos, compromete algunas plazas eventuales, compromete asesorías internacionales, nacionales, compromete viajes, compromete coches, no ambulancias, compromete gasto en publicidad”, explicó.

Germán Martínez Cázares afirmó que su administración será firme contra la corrupción, porque “quizás me da miedo poner una inyección, pero no ordenar una auditoría a empresarios que simulan cuotas obrero patronales, quizás me da miedo poner una inyección, pero no me da miedo permitir corruptos y quizás me da miedo poner una inyección, pero no voy a permitir que se hagan negocios al amparo de privilegios o de políticos en las licitaciones”.

Exhortó a los proveedores a cumplir con los términos de ley, que aprendan también a perder las licitaciones y que estén al corriente en sus cuotas.

El director general del IMSS advirtió que no asumirá la totalidad del Seguro Popular, solo una parte para el IMSS-Bienestar.

Y aseguró que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes seguirán siendo prioridad en su administración, pero modificarán el esquema de atención. Y a diferencia de la Secretaría de Salud, el IMSS mantendrá el presupuesto en este rubro.

En otro tema, Martínez Cázares hizo pública su declaración patrimonial, donde destacan cinco propiedades con un valor superior a los 30 millones de pesos. Aseguró que no tiene nada que ocultar y explicó por qué no devolverá parte de su sueldo para ajustarse a la política de austeridad del gobierno federal.

“Yo no tengo nada que ocultar ni tampoco devolver, porque no he cobrado, más bien me debe el Instituto 20 días de trabajo. Voy a cobrar 105 mil pesos, neto […] aquí está, lo declaré”.

(Con información de Farah Reachi)

