Captan a Gérard Depardieu en la capital de Corea del Norte

El actor francés Gérard Depardieu fue visto en un hotel de Pyongyang por un periodista de la AFP, mientras la capital norcoreana se apresta a conmemorar el 70 aniversario de la fundación del régimen.

Se ignoran las razones de la presencia del ‘monstruo sagrado’ del cine francés en un bar del lobby del hotel internacional Yanggakdo, principal establecimiento para turistas de Pyongyang.

Visiblemente contrariado, Depardieu rehusó cualquier solicitud de entrevista de parte de los periodistas que lo reconocieron.

La República popular y democrática de Corea (RPDC) -nombre oficial de Corea del Norte- fue proclamada el 9 de septiembre de 1948, tres años antes de que Estados Unidos y la Unión Soviética dividieran la península en dos tras la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de un acontecimiento clave en el calendario político norcoreano, generalmente marcado por un gran desfile militar y supervisado por el propio líder Kim Jong Un.

El programa en torno a este aniversario no ha sido comunicado, pero los expertos estiman que Corea del Norte podría no mostrar este año los misiles balísticos exhibidos en anteriores desfiles, para no afectar al deshielo diplomático en curso en la península.

Los desfiles militares, supervisados por el líder Kim Jong-un, el tercer miembro de su familia en dirigir el país, son cruciales para los observadores internacionales, que escrutan todos los detalles para estar al corriente de los últimos avances del país en materia militar.

El 30 de agosto pasado fuentes judiciales anunciaron que Gérard Depardieu, uno de los actores franceses más célebres, está bajo investigación en Francia por “violaciones y agresiones sexuales” a raíz de una denuncia recibida el pasado 27 de agosto en Aix-en-Provence (sureste).

“La Fiscalía de París ha encargado a la Policía Judicial la investigación preliminar por los cargos de violaciones y agresiones sexuales”, señalaron las mismas fuentes, que no aportaron más detalles.

Depardieu, nacido hace 69 años en Châteauroux (centro de Francia), es conocido por el gran público por filmes como “Cyrano de Bergerac” (1990) y Astérix et Obélix (1999-2012).

Con información de AFP y EFE

AAE