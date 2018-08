George Clooney lidera lista de Forbes de actores con mayores ingresos

George Clooney llegó a la cima de la lista anual de Forbes de los actores con mayores ingresos en el mundo, en gran medida gracias a la venta de su compañía de tequila.

Clooney, de 57 años, obtuvo ingresos estimados de 239 millones de dólares entre junio de 2017 y junio de 2018, la mayor cifra en sus 35 años de carrera en el cine y la televisión, reveló Forbes.

El actor, que no ha protagonizado una película de Hollywood desde el thriller de 2016 “Money Monster”, vendió la marca de tequila Casamigos que cofundó a la compañía británica de licores Diageo en junio de 2017.

Sus ingresos eclipsaron a los de Dwayne “The Rock” Johnson, quien quedó segundo con un total de 124 millones de dólares gracias a “Jumanji: Welcome to the Jungle” y otros proyectos.

Los ingresos de los 10 actores que lideraron la lista de Forbes sumaron 784 millones de dólares, de acuerdo a la publicación, eclipsando una vez más a las 10 mujeres que más ganaron y acumularon 186 millones en el mismo período.

Scarlett Johansson encabezó la lista anual dada a conocer la semana pasada con ingresos por 40.5 millones de dólares.

Forbes atribuyó parte de la brecha de género al predominio de superhéroes y las películas de acción que tienden a tener más papeles para hombres y generan cientos de millones de dólares en taquilla.

La estrella de “Iron Man”, Robert Downey Jr., quedó tercero en la lista, con un ingreso estimado de 81 millones de dólares, seguido por Chris Hemsworth de “Avengers: Infinity War” con 64.5 millones.

Con información de Reuters.

FJMM