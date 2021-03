Gentileza y atención caracterizan a personal que apoya en centros de vacunación de CDMX

Pese a un año de pandemia, la generosidad y gentileza se puede apreciar en el personal de atención ciudadana del Gobierno capitalino que está encargado de la apoyar a los adultos mayores en los centros de vacunación contra COVID.

Te recomendamos: CDMX agiliza vacunación contra COVID-19, otros estados continúan con desorganización

Armando Santoyo forma parte de la Brigada de Participación Ciudadana del Gobierno de la CDMX. Este jueves tuvo la encomienda de recibir a los adultos mayores que acudieron a vacunarse a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

Adultos mayores y hasta sus familiares agradecieron el trato.

“Se nota, se nota el afecto real. Les digo que son unas gentes afectuosas y que son solidarias con la sociedad”, dijo el adulto mayor Salvador Fernández.

“Como vengo ahorita con mi papá, yo no me puedo quedar, no hay dónde estacionarse. Son amables, ellos mismos se ofrecieron a ayudarme y todo el cariño sí, tratan muy bien a la gente y está rápido el asunto”, dijo Edgar, familiar de adulto mayor.