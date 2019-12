Genaro García Luna tiene derecho a un juicio justo: Olga Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, debe tener un juicio justo.

Te recomendamos: UIF de Hacienda congela cuentas de Genaro García Luna

Por otro lado, informó que el embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, ya está de regreso en el país, pues coincidieron en el mismo vuelo que ella, y dijo que le comentó que fue un despiste el hurto del libro por el que se le acusa.

Tengo mis serias dudas, si él con todo el despiste del mundo compró varios casetes (…) y no pagó el libro, tengo mis serias dudas, si por un libro puede arriesgar toda una carrera y todo un prestigio como el que él tiene. Él me dijo: No tuve ninguna intención, pagué los CD’s y después sonó la alarma de un libro”, refirió Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.