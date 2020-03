Abunda venta de gel antibacterial en calles del centro de la CDMX

En farmacias y tiendas, el gel antibacterial se encuentra agotado, pero en las calles del centro de la Ciudad de México, abunda este producto de dudosa procedencia.

Te recomendamos: ¿Cómo preparar gel antibacterial en casa?

Vendedores ambulantes, de los llamados “toreros”dicen que llevan días vendiendo gel antibacterial de dudosa procedencia, lo hacen en el centro de la Ciudad de México, afuera de una de las farmacias más antiguas y conocidas de esta capital.

El Noticiero Despierta captó cuando una policía revisa el gafete que porta uno de los vendedores, él dijo que fue una revisión de rutina.

“-¿cómo va la venta, mucha demanda? -No hay demanda, no hay nada.

-¿a poco la gente no está queriendo llevar gel. Hay mucha demanda, no? -Dicen que no creen

-¿pero no creen en el gel, no creen en la pandemia o en qué no creen? -No creen en la epidemia

-¿y ustedes lo fabrican? -Sí.

-¿A cómo está? – A 90 el litro, para que no lo pague allá adentro de 110, de 120”, esto lo aseguraron los vendedores de gel en la CDMX