GCDMX condiciona aumento de la tarifa del transporte público; deben mejorar 15 puntos

Para iniciar un proceso de análisis sobre la tarifa al transporte público, las autoridades de la Ciudad de México exigen mejorar el servicio que prestan los concesionarios.

“Segunda, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos al diálogo con los transportistas y, de hecho, hoy retomamos el diálogo con los transportistas, hoy habrá reunión con ellos… ponemos sobre la mesa del diálogo, por lo menos, 15 puntos para mejorar el servicio, que es una parte que les toca cumplir a los transportistas y cumplir, no solo con el Gobierno sino, sobre todo, con la ciudadanía y con sus propios usuarios”, dijo Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX.

Se trata de 15 puntos que deberán cumplir los transportistas, entre ellos, respetar a los usuarios, cumplir con el reglamento de Tránsito y estar debidamente registrados y capacitados.

“Estamos planteando que se discutan, sobre la mesa, los siguientes puntos: 1) Que los conductores porten uniforme: pantalón oscuro y camisa blanca. Este es un viejo compromiso y no ha terminado de cumplirse. 2) Que todos los conductores pasen por los procesos de capacitación. Esto es apoyo para ellos, pero también es servicio para la ciudadanía. 3) El cumplimiento general del Reglamento de Tránsito. 4) Que no haya acompañantes, que el chofer no tenga acompañantes. 5) Eliminar las malas prácticas de manejo. Precisamente aquí hay una de las mayores quejas: que si el microbús se sube a la banqueta, que si rebasa por un lado prohibido, que si se cierra a los automovilistas, que si juegan carreritas”, precisó Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX.