Pese a segundo caso de mielitis en voluntaria, López-Gatell confía en vacuna de AstraZeneca

En conferencia de prensa por el coronavirus, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud Hugo López-Gatell, confió en que la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford será segura, pese a que hoy trascendió que una segunda voluntaria desarrolló mielitis tras inocularse.

Te recomendamos: Gobierno de la CDMX mantiene sin cambios Programa de Atención Prioritaria en 158 colonias

“Estoy tranquilo de que el comité de seguridad y monitoreo de datos del laboratorio AstraZeneca está haciendo el proceso adecuado de vigilancia y por eso se pueden detectar estos casos”, dijo López-Gatell.

El funcionario agregó que ante la noticia dada a conocer por el periódico The New York Times, no se deberían sacar conclusiones adelantadas.

“Es una señal que es muy importante que se haga pública, debemos tener conciencia de que esto ha ocurrido, pero no debemos saltar a una conclusión anticipada, porque carecería de un fundamento científico apropiado, de que la vacuna es insegura”, subrayó López-Gatell.

De acuerdo con el diario estadounidense, representantes de AstraZeneca reconocieron que una segunda voluntaria que participa en los ensayos clínicos Fase III de la vacuna desarrolló una enfermedad neurológica identificada como posible mielitis transversal.

Los ensayos de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford habían sido suspendidos a inicios de septiembre ante la sospecha de que el medicamento experimental causó mielitis en una voluntaria.

Sin embargo, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido determinó que la enfermedad no tiene relación con la vacunación, por lo que los ensayos continuaron.

Con información de Noticieros Televisa

AOV