¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 7 de febrero de 2022 en CDMX?

Hoy, 7 de febrero de 2022, el precio de la gasolina en la Ciudad de México (CDMX) es de 21.38 pesos por litro de magna, 23.47 la premium, y el diésel 22.44.

A nivel nacional, la gasolina magna tiene un precio promedio de 20.82 pesos por litro, mientras que la premium está en 22.73 pesos, y el diésel en 22.20 pesos.

Los precios del petróleo caen este lunes, ya que las señales de progreso en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que podrían llevar a la eliminación de las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní, contrarrestaban la preocupación por la escasez de suministros.

A las 1037 GMT, el crudo Brent bajaba 76 centavos, o un 0.84%, a 92.50 dólares, tras tocar los 94 dólares, su nivel más alto desde octubre de 2014.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedía 1.17 dólares, o un 1.27%, a 91.16 dólares el barril, después de subir a 92.73 dólares más temprano.

El gobierno estadounidense restableció el viernes la exención de sanciones a Irán para permitir proyectos internacionales de cooperación nuclear, mientras las conversaciones sobre el acuerdo internacional de 2015 entran en la recta final.

Aunque el alivio de las sanciones tendrá un impacto limitado en la complicada economía iraní, los mercados lo percibieron como una señal positiva de que ambas partes están decididas a llegar a un acuerdo. Si Estados Unidos levanta las sanciones a Irán, el país podría impulsar los envíos de petróleo, aumentando la oferta mundial.

“Los inversores esperan más giros en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y que no se llegue a un acuerdo pronto”, dijo Kazuhiko Saito, de Fujitomi Securities Co Ltd.