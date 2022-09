¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 5 de septiembre de 2022 en CDMX?

Hoy, 5 de septiembre de 2022, el precio de la gasolina en la Ciudad de México (CDMX) es de 22.29 pesos por litro de magna, 24.80 la premium, y el diésel 23.52.

A nivel nacional, la gasolina magna tiene un precio promedio de 21.76 pesos por litro, mientras que la premium está en 23.78 pesos, y el diésel en 23.44 pesos.

Precios del petróleo suben más de 2 dólares antes de reunión de la OPEP+

Los precios del petróleo suben más de 2 dólares este lunes, ampliando las ganancias mientras los inversores estaban atentos a las posibles medidas de la OPEP+ para recortar la producción y apoyar los precios en una reunión más tarde en el día.

A las 1115 GMT, los futuros del crudo Brent avanzaban 2.76 dólares, o un 2.99%, a 95.80 dólares por barril, tras subir un 0.7% el viernes. El West Texas Intermediate en Estados Unidos ganaba 2.38 dólares, o un 2.74%, a 89.24 dólares, después de mejorar un 0.3% en la sesión anterior.

Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes por ser día festivo.

En su reunión del lunes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+, probablemente mantendrán sin cambios las cuotas de bombeo para octubre, dijeron seis fuentes de la alianza. Tres de las fuentes señalaron que podría discutirse también un pequeño recorte de 100.000 barriles por día.

“Se espera que el grupo deje sin cambios los objetivos de producción, pero es probable que al menos se discuta un recorte, lo que, si se lleva a cabo, crearía más volatilidad e incertidumbre en un momento de considerable malestar”, dijo Craig Erlam, analista de mercado senior de OANDA.

Rusia, segundo productor mundial de petróleo y miembro clave de la OPEP+, no es partidaria de un recorte de la producción en este momento y es probable que el grupo de productores decida mantenerla estable, informó el domingo The Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas.

Los precios del crudo han caído en los últimos tres meses desde los máximos de varios años alcanzados en marzo, presionados por la preocupación de que las subidas de las tasas de interés y las restricciones por el COVID-19 en algunas partes de China puedan desacelerar el crecimiento económico mundial y mermar la demanda petrolera.

Por otra parte, las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 entre Occidente e Irán, que podría suponer un aumento de la oferta gracias a la reincorporación del crudo iraní al mercado, se han topado con nuevos obstáculos.

Con información de N+/Reuters

LSH