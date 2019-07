Hay tregua con empresas para construcción de gasoductos: Manuel Bartlett

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), confirmó que por el momento, el gobierno suspendió las acciones legales emprendidas a través del arbitraje internacional solicitado para cambiar las condiciones de los contratos firmados con cuatro empresas para la construcción de siete gasoductos.

Dijo que hay una tregua, en tanto se realizan las negociaciones en la mesa de concertación ya aceptada entre las partes.

Adelantó que el gobierno mantiene su reclamo de inicio para que las empresas le reembolsen a la CFE, 2 mil 993 millones de dólares por el concepto de pagos por capacidad.

De no renegociarse las condiciones de los contratos, refrendó, la CFE estaría en problemas financieros.

El presidente ordenó una tregua, es una tregua, todas las características de la tregua es lo que vamos a platicar, lo que pedimos lo vamos a seguir pidiendo, si no estamos jugando, nosotros consideramos que esa suma se nos debe devolver, pero ahí viene la negociación, siguiendo instrucciones del presidente, él ha dicho que lo mejor es llegar a una negociación que sea respetable para los dos, la CFE y los transportistas, las empresas que son propietarias de esos gasoductos (…) si no se negocian la CFE no puede soportar esa carga, lo ha dicho el presidente aquí, por eso lo puedo comentar yo, son cerca de 80 mil millones de dólares”, señaló Manuel Bartlett, director de la CFE.

Consideró que con la mesa de concertación se abre la puerta para revisar hasta qué punto se puede reducir el costo para el presupuesto público.

Tenemos que llegar a una cifra que nos convenga a nosotros, no me digas que te adelante toda la negociación, no, no, no vamos a discutirlo, son 4 empresas y 7 gasoductos, están invitados ya para ponernos de acuerdo en la negociación (…) en la CFE, eso era antes de que el presidente dijera que iba a haber esta negociación, entonces vamos a ver si continuamos las negociaciones uno por uno, de estas empresas sobre los siete gasoductos o se establece como debe de ser, lo que el presidente pidió”, refirió Manuel Bartlett, director de la CFE.