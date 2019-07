Gasoductos en arbitraje ‘no van a ningún lado’ por falta de planeación

Los siete gasoductos por los que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso un arbitraje internacional llevarían el hidrocarburo a plantas inexistentes o que no fueron reconvertidas durante la pasada administración para la utilización de gas natural, por lo que mover el combustible significará un reto adicional.

Te recomendamos: Pláticas entre CFE y responsables de construcción de gasoductos, en breve

El martes pasado, en conferencia de prensa, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, aseveró que el sistema de gasoductos se planeó en la administración pasada para llevar el gas a 14 plantas de la empresa, las cuales nunca se construyeron.

Se hace un sistema de gasoductos, que cuesta un dineral, privado, para ir a plantas que no existen, para llevar el gas a plantas que no se licitaron, que no existen. Ese es otro problema que tenemos, no están las 14 plantas a las que iban a llegar; así es que los gasoductos no van a ningún lado”, afirmó en esa ocasión.