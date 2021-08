Gaseros levantan paro y reanudan distribución de gas LP en el Valle de México

El presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, José Adrián Rodríguez, que representa a 8 mil pipas, anunció, el miércoles 4 de agosto de 2021, que decidieron levantar la suspensión en el suministro de gas a los usuarios de la Megalópolis.

Te recomendamos: Distribuidores de gas LP realizan paro nacional

Lo anterior lo comentó durante una conferencia de prensa, en donde dejó en claro que aún no han llegado a un acuerdo con las autoridades.



“No hemos tenido respuesta del Gobierno Federal, no hemos tenido respuesta de las compañías privadas, que son las gaseras a las que nosotros representamos, pero, sin embargo, a pesar de nuestros intereses, y a pesar de perder, vamos a salir porque no vamos a permitir que nuestra población se quede sin abasto de gas, no vamos a ser nosotros los villanos”