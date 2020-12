Gaseros denuncian ataques y extorsión de grupos criminales en el Valle de México

Trabajadores de empresas gas LP, que pidieron el anonimato, denuncian que son cada vez más los grupos delictivos que les cobran cuotas para permitirles distribuir su producto en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Te recomendamos: Video: Riña entre gaseros deja seis lesionados en Lomas de Chapultepec

“Varios sujetos armados nos interceptaron y nos pidieron una cuota que se da mensualmente, que viene de los 1 mil a los 3 mil pesos, para poder laborar y poder hacer el reparto y venta en la zona. Si no cooperamos nos sacan, nos golpean, incluso nos rompen las unidades”, señaló un operador de pipa de gas.

Se trata de una de las últimas víctimas. Denuncia que el pasado viernes 10 de diciembre el grupo criminal llamado “Sindicato Libertad” lo golpeó y lo amenazó de muerte cuando trabajaba en Chalco, Estado de México.

“Venían armados, traían armas largas, también armas cortas, venían aproximadamente 10 sujetos. Me piden de mil a 3 mil pesos, mensuales, a parte son 500 pesos por la calcomanía porque debemos traer una calcomanía, un logotipo, de que estamos unidos con Sindicato Libertad”, dijo un operador de pipa de gas, víctima de Sindicato Libertad.

Aseguran que cada temporada navideña, además de la cuota mensual, les exigen otro tanto para integrantes de estos grupos delictivos, para su “aguinaldo”.

“En Navidad nos piden 5 mil pesos mensuales. El 125 por ciento más, es bastante. Sabes qué, por estas fechas me vas a dar tanto, cuando es Semana Santa igual, sube”, apuntó un operador de pipa de gas.

El pasado 9 de diciembre, 26 presuntos extorsionadores del llamado “sindicato libertad” fueron detenidos en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México y en agosto de este año, uno de sus máximos líderes, Hugo Bello, también fue aprehendido.

“Yo no le llamaría sindicato. No puede ser que a punta de pistola se exija una cuota, se exija un monto determinado y así como en este caso como en cualquier otro no se va a permitir”, comentó la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Las empresas de gas LP denuncian que están proliferando organizaciones como el llamado “Sindicato Libertad”. Tan solo en CDMX y Estado de México se ha identificado a más de 30 grupos delincuenciales que les cobran cuota.

“Las otras organizaciones igual, te empiezan a pedir una cuota mensual que ellos te van a proteger del sindicato. Sigue siendo lo mismo”, señaló un operador de pipa de gas, víctima del Sindicato Libertad.

Por el incremento de extorsiones, amenazas, agresiones y homicidios un grupo de empresas gaseras crearon un mapa con diferentes colores y cada uno representa un grupo delictivo distinto, así como las colonias y los municipios capitalinos y mexiquenses donde los han atacado.

Con información de Marco Antonio Coronel y Jorge Ulloa.

LLH