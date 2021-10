Gaseros acordaron evitar que piperos salieran a laborar; desabasto ya afecta a cremaciones en funerarias

El paro de gaseros continúa de manera desigual en el Valle de México, pero cada día que pasa el panorama se complica para los consumidores y también para algunos piperos que sí están queriendo salir a trabajar

De forma anónima, gaseros admitieron que acordaron evitar que los piperos trabajen. En autos particulares y motocicletas, hacen recorridos por distintas zonas de la ciudad para evitar que las pipas salgan a laborar.

“Las pipas que quieren laborar o que de repente quieren sacar su unidad, si se está haciendo vigilancia por parte de los mismos gaseros, para invitarlos a que no laboren porque de alguna manera si laboran, prácticamente se está viniendo abajo la intención del paro”, dijo un anónimo.

Dicen que están preocupados porque su comisión actual no les alcanza para sus gastos de operación.

Estaciones surtidoras de gas en el Estado de México y en la Ciudad de México, amanecieron con presencia policiaca. Como esta, en Tlalnepantla, resguardada por la Guardia Nacional y más tarde por la Policía Bancaria e Industrial.

En la planta de la alcaldía Iztapalapa, en avenida Rojo Gómez, policías del sector, vigilaron las instalaciones. Hasta ahí llegan amas de casa a rellenar sus tanques.

“Los camiones están carísimos y no duran, ahora venimos aquí al gasero a ver cómo nos va”, dijo la usuaria Inés García.

Los integrantes del Gremio Gasero Nacional reiteraron que la suspensión de actividades será indefinida, porque aseguran que no han tenido contacto con las autoridades.

Comerciantes ya comienzan a padecer desabasto de gas, como en el mercado de San Lucas, en el Centro Histórico.

“De hecho ya pusimos un letrero para avisar a nuestros clientes que no tenemos comida por falta de gas, lo único que pedimos es que haya una solución exacta para poder empezar a trabajar”, señaló José Luis, comerciante del Mercado San Lucas, CDMX

“Cómo se pueden dar cuenta las mesas están vacías, no hay gente no hay nada, por lo mismo de que no tenemos gas y aquí estamos esperando a que nos resuelvan algo”, enfatizó el comerciante.