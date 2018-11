Cientos de mariachis festejaron a Santa Cecilia en la Plaza de Garibaldi, en el centro de Ciudad de México (CDMX).

Cientos de personas disfrutaron de la verbena con antojitos mexicanos y la feria instalada en la plaza. Durante todo el día se mantuvo este templete, por dónde pasaron diversos grupos musicales y mantuvieron la alegría, la música y el ambiente en esta gran fiesta en la plaza de Garibaldi. Es una celebración anual en donde los músicos de la plaza también fueron festejados.

Mariachis festejan a Santa Cecilia en Garibaldi (Twitter @AlcCuauhtemocMx)

Me liquidaron y como toda mi familia trabaja en esto, me dijeron vente para acá. Te gusta cantar y todo y me vine para acá; Mucha satisfacción porque Garibaldi es reconocido mundialmente y el mariachi no morirá, siempre estará firme”, dijo el mariachi Jorge Méndez.