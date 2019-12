Así operaba García Luna, acusado por el ‘Rey’ Zambada y Florence Cassez

El año pasado durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en una corte de Nueva York, Reynaldo “Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, y líder del Cartel de Sinaloa, reveló que Genaro García Luna recibió sobornos de este cártel para dejarlo operar el trasiego de drogas en México cuando él era secretario de Seguridad Pública.

Días después, en una carta pública, García Luna negó las acusaciones.

El 20 de octubre de 2008, cuando el “Rey” Zambada fue detenido en un operativo de la policía capitalina, estaba resguardado por un policía federal, encargado de la seguridad en el aeropuerto.

En ese entonces, ese cuerpo policial dependía de García Luna.

El 12 de octubre de 2011, ante diputados, García Luna sostuvo que no pactaba con criminales.

Mi convicción, reitero, es mantenernos, no pactar con un grupo criminal no generar un esquema de impunidad”, apuntó García Luna, el 12 de octubre de 2011.

Como secretario de Seguridad Pública, García Luna puso en práctica la sistemática exhibición ante los medios de comunicación de los presuntos delincuentes detenidos. Muchos fueron con golpes visibles.

Antes de ser secretario, García Luna fue encargado de la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio de Vicente Fox.

El 9 de diciembre de 2005, policías de la desaparecida AFI realizaron un operativo que fue transmitido por televisión.

Los detenidos, Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez, acusados de secuestro, habían sido detenidos un día antes y en otro lugar al reportado oficialmente.

El programa Punto de Partida reveló el montaje orquestado por García Luna.

Durante la transmisión se anunció que Florence Cassez estaba en la línea:

El señor miente, fui detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta. No fui arraigada el 9, eso es falso perdóname el señor que está diciendo eso. A mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana. Me pusieron arriba de una camioneta y me tuvieron arriba de la camioneta”, reveló Florence Cassez, acusada de secuestro.