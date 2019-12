Omar García Harfuch no está relacionado con Genaro García Luna: Claudia Sheinbaum

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch, no está relacionado con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, descartó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Él entró a la Policía Federal como tropa en aquella época, él tiene 38 años de edad, si mal no me equivoco, entonces estamos hablando de hace 12 años, entonces él entró a la Policía Federal en su momento como policía, como cualquier otro policía. El mayor cargo que llegó a tener ahí era de Director de Área y para tomar la decisión de que él ocupara el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana hicimos una revisión muy importante, inclusive consultamos con Secretaría de Marina, con Secretaría de la Defensa, vimos varias opiniones, vimos su currículum y demás, y él está haciendo un muy buen trabajo ahora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También rechazó la posibilidad de que sea investigado por el Gobierno Federal.

Destacó que se está trabajando en la capacitación y formación de los policías, además de que se adquirirá nuevo equipamiento, como chalecos antibalas y radios.

Aseguró que la compra de radios ayudará tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana como al Sistema Penitenciario, ya que solamente contaban con 60 radios en todo el sistema, por lo que se estarán adquiriendo 200 para ellos y otros 800 para la policía.

En otro tema, Claudia Sheinbaum, evitó intervenir en el conflicto interno de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México para elegir a su nuevo coordinador.

Todos los servidores públicos, pero en particular aquellos que provenimos de Morena, tenemos que mirar a otro nivel, que no haya pleitos internos. Entonces ese es el llamado que hago y yo creo que se van a poner ellos de acuerdo, no es necesario que yo medie ahí, que se vayan de vacaciones un ratito a disfrutar las fiestas, Navidad, Año Nuevo, que se relajen y sí se van a poner de acuerdo”, insistió Sheinbaum.