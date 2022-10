García Harfuch destaca disminución de delitos en CDMX; contra extorsión ‘falta mucho por hacer’, admite

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), destacó, en entrevista exclusiva en Despierta, la disminución de delitos en la capital mexicana, pero admitió que aún “falta mucho por hacer” en cuanto a la extorsión.

“Siempre que hay una extorsión presencial hemos tenido detenidos. Falta mucho por hacer, lo que pedimos es que la gente denuncie”, dijo.

Refirió que hay dos tipos de extorsión, la telefónica, en la que es difícil que haya daños físicos a las víctimas, y la extorsión presencial.

“La extorsión es un delito que nosotros venimos atendiendo, principalmente, voy a poner de ejemplo el Centro Histórico, en el centro tuvimos un problema serio en el 2020, donde empezamos a hacer mesas continuas con la jefa de gobierno y los empresarios del Centro Histórico”.

Detalló que durante el primer año se tuvo un gran avance contra este delito porque se cuenta con un grupo especializado y no se tienen represalias contra personas que denuncien con las autoridades.

El titular de la SSCCDMX señaló que con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se trabaja como un mismo equipo. Puntualizó que la Policía de la Ciudad de México había sido cien por ciento preventiva y desde enero de 2020 se tiene ya la facultad de investigación.

Subrayó que contra la extorsión presencial lo que está funcionando mucho, con empresarios, comerciantes y ambulantes, son las denuncias anónimas.

García Harfuch puntualizó que el robo de vehículos va totalmente ligado a extorsión, homicidios y lesiones por armas de fuego, dijo que es un delito relacionado con todos los demás.

Explicó que la Ciudad de México llevaba mucho tiempo sumido en una violencia diaria. Dijo que esto no significa que ya no haya homicidios o que ya no se roben vehículos, pero hay menos de la mitad de homicidios y mucho menos de la mitad de vehículos robados.

“La percepción poco a poco va cambiando. Según la última escuela del Inegi bajamos del 82% de percepción de inseguridad a 62%, fue un gran avance, nos falta mucho, sí, pero haber bajado del 80 al 60, en quince años no había habido una disminución así de percepción”, explicó.

El funcionario señaló que cuando inició la pandemia las autoridades se dieron cuenta de qué delitos bajaban o subían.

Recordó que cuando inició la pandemia se pensó que todos los delitos iban a incrementarse y no fue así, pero en abril empezó a haber un repunte de violencia con lesiones por arma de fuego, homicidios dolosos y ahí se decidió una estrategia de realizar cateos y registros en los puntos generadores de violencia. Dijo que se logró contener la tendencia de homicidio doloso y luego revertirla.

Refirió que hay delitos que impactan más, como el robo a bordo de un microbús por lo que se echó a andar un operativo la semana pasada. Señaló que en este delito no ha habido un repunte sino que en el gabinete de seguridad se percataron que del 2021 al 2022 se había mantenido, es decir no había subido, pero no estaba bajando como otros delitos.

García Harfuch puntualizó que el objetivo del gobierno de la Ciudad de México es que siga bajando la incidencia delictiva para que pueda mejorar la percepción ciudadana.

Admitió que los grupos de delincuencia organizada siempre han operado en la Ciudad de México y destacó los aseguramientos de drogas que se han realizado últimamente.

“Nosotros nos apoyamos mucho con la Secretaría de la Defensa Nacional, mucho con la Secretaría de Marina, tenemos una coordinación diaria, pero nosotros aquí como gobierno de la ciudad no evadimos la responsabilidad ni decimos ‘es un delito del fuero federal, entonces que lo atienda la federación’”, acotó.

Dijo que es imposible que las autoridades de la Ciudad de México puedan evadir algún delito.

Sobre los grandes aseguramientos de droga dijo que el penúltimo venían etiquetados de manera diferente, es decir que una parte se quedaba en la Ciudad de México, lo demás iba al norte del país y el destino final era la costa oeste de Estados Unidos.

Subrayó que esos fletes siempre van divididos para que se quede una parte en la Ciudad de México

Finalmente, refirió que la seguridad en la Ciudad de México es un pendiente de todos los días pues es una ciudad muy dinámica.

