Garantiza Ssa que vacuna COVID no será usada con fines electorales

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, afirmó que el programa de vacunación contra el coronavirus en México es gratuito, universal y voluntario y que no tendrá fines electorales.

“Perdón, insistir ¿cómo garantizar que no será un mecanismo electoral? no lo es, es un mecanismo de protección a las personas, público, gratuito, no habrá ningún intercambio más que el hecho de que la persona que se quiere vacunar asista a la vacunación y se vacunará en todos los rincones de este país a todas las personas mayores de 16 años de acuerdo a las indicaciones de la vacuna”, dijo Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.