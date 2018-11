Ganarle a Trump en 2020, el dilema de los demócratas, dice Javier Tello

El analista Javier Tello señaló este lunes que, tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, los demócratas tienen un dilema que es ganarle a Donald Trump en 2020.

En Despierta con Loret, Tello manifestó que los demócratas necesitan un líder que una al partido y que además sea muy carismático para los votantes. Agregó que el demócrata Beto O’Rourke parecía tener este liderazgo, pero perdió Texas en las elecciones recientes.

Tello explicó que los demócratas necesitan tener un mensaje, pero enfrentan el problema de si éste debe ser moderado o progresista.

Beto O’Rourke se lanzó con un claro mensaje progresista, le fue de maravilla en un estado muy republicano que es Texas, pero perdió”, dijo el analista.

Añadió que los demócratas necesitan también estrategia, pues hay quien piensa que lo que hay que hacer es quitarle votos moderados republicanos a Trump para ganar, es decir moverse al centro. Otros piensan que hay que irse con un voto más radical, más de izquierda, con nuevos votantes.

Beto O’Rourke siguió esa estrategia con gran éxito, movilizó a mucha gente, pero perdió”.

Javier Tello agregó que los demócratas también necesitan entusiasmo, pues muchas personas piensan que la manera de combatir el entusiasmo que genera Trump es generando entusiasmo, entre jóvenes, mujeres y grupos minoritarios.

Beto O´Rourke, una vez más, generó un enorme entusiasmo, le fue de maravilla generando ese entusiasmo, pero perdió”.

El analista se refirió también al tema de la demografía. Señalo que el futuro, por cuestiones demográficas, va a ser más favorable para los demócratas que para los republicanos, pero el problema es que en el presente Estados Unidos es más republicano que demócrata y las elecciones son en el presente por lo que “hay que trabajar con esa realidad”.

El analista Javier Tello, en Despierta con Loret. (Noticieros Televisa)

Agregó que hay quienes opinan que esa realidad se puede cambiar porque ya existen esos votantes futuros, pero no están movilizados ni registrados.

Lo que hizo Beto O´Rourke fue movilizarlos y registrarlos y le fue de maravilla, movilizando a muchos, registrando a muchos, pero perdió”.

Tello agregó que el dilema Beto O’Rourke es que la elección intermedia no resolvió los problemas intermedios del Partido Demócrata. Agregó que se pensaba que las elecciones iban a ser una respuesta no sólo contundente en contra de Trump sino sobre qué estrategia seguir rumbo al 2020, pero no se resolvió.

Con información de Despierta con Loret

AAE