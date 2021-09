Ganador del palco en el Estadio Azteca lo donará; no le gusta el futbol

Luis Antonio fue el ganador del palco en el Estadio Azteca, sorteado por la Lotería Nacional el pasado 15 de septiembre, valuado en 20 millones de pesos.

Te recomendamos: ¿Cuáles fueron los cachitos ganadores de la rifa del Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre?

Vive en el municipio de García, a 30 minutos de Monterrey, Nuevo León.

Dice que fue una gran sorpresa ganar el premio y que compró el boleto para cambiar un billete.

“Pasé porque mi esposa se necesitaba hacer un alaciado, manicure, pedicure, como son las mujeres siempre y no había cambio, fui y lo ferie y compré un boleto de la Lotería Nacional que está en el sur de la ciudad”, narró Luis Antonio, ganador de premio.

Ahora Luis Antonio dice que cuando reciba el premio lo donará a la beneficencia pública porque no es aficionado al futbol.

“A mí no me gusta el futbol .Lo voy a regalar a una institución de niños de discapacidades diferentes. Y si el gobierno me acepta donarlo porque ya vez que te van a cobrar impuestos. No lo puedes traspasar, no vender, no nada”, señaló Luis Antonio, ganador del premio.

#Increíble Su nombre es Luis Beltrán y asegura ser el propietario del boleto ganador del Palco en el Estadio Azteca, rifado por la @lotenal. Dice que adquirió el boleto cuando “buscaba feria” y no le gusta el fútbol, por lo que planea donar el premio a la beneficencia pública. pic.twitter.com/NvzKa2G7pi — á (@missaeldavila) September 22, 2021

Luis Antonio, ya fue contactado por la Lotería Nacional para establecer las condiciones en que podría canjear y donar el premio.

“Ayer en la media tarde se comunicó los de la Lotería Nacional y ya tenemos contacto en la Ciudad de México”, dijo Luis Antonio, ganador del premio.

El proceso para que Luis Antonio pueda donar su premio podría tardar más de dos meses.

Con información de Missael Dávila.

LLH