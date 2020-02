VIDEO: Así ingresa el ganado de manera ilegal desde Centroamérica a México

Cientos de cabezas de ganado de Centroamérica están ingresando de manera ilegal a México.

Traficantes obtienen en el mercado negro los aretes, que son las etiquetas de identificación individual de cada animal, y que sirven precisamente para evitar el contrabando.

En punto constató el cruce de ganado en un punto de verificación ubicado en la carretera federal de Catazajá, Chiapas, a Macuspana, Tabasco.

Domitila Damas es una pequeña productora de ganado del ejido Tomás Garrido, en el municipio de Palenque, Chiapas y denuncia que, en septiembre del año pasado, usaron la información de su rancho, llamados ahora unidad de producción pecuaria, para obtener de manera ilegal las etiquetas conocidas como aretes, del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, (Siniiga).

Fui a las oficinas de Siniiga para solicitar mis aretes. Me dicen que no puedo solicitar aretes porque ya había retirado aretes. Aquí me falsificaron tanto mi firma, donde yo recibí esos aretes y según la fecha, me sacaron en total: 679 aretes en menos de dos meses”, explicó.