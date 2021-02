Sequía prolongada afecta principales presas de Guanajuato

Tras más de seis meses de sequía, las principales presas del estado de Guanajuato se encuentran en los niveles más bajos de los últimos 5 años.

Te recomendamos: Ganado y agricultura, los más afectados por sequías en Guanajuato

Don Fernando es agricultor de temporal en la comunidad de Rinconcillo de los Remedios en San Miguel de Allende y usuario de la presa Allende, una de las más afectadas por la sequía, la cual se encuentra por debajo del 30% de su capacidad.

Don Fernando, agricultor de San Miguel de Allende, comentó: “Este año estuvo medio difícil por la lluvia que no llegó a tiempo. Casi no bajó mucha agua, hay veces que dura semanas corriendo harta agua y ahora no, no ha habido lluvia grande”.