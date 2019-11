¿Para qué chingados votamos por ustedes?, pregunta Gael García a AMLO, tras caso LeBarón

El actor mexicano Gael García Bernal exige al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno que asuman la responsabilidad que les corresponde tras el ataque armado contra la familia LeBarón en límites de Sonora y Chihuahua. En su cuenta de Twitter pregunta: “¿Para qué chingados votamos por ustedes?”

Dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer. Lo que sucede diario, carajo. Qué tristeza.

Si no cambia el gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo”.

El horror que vivimos hace que sea bastante intrascendente que cada quien-medios incluidos-jalen agua pa su molino de tuits ajenos. Así es esto y desgraciadamente va a pasar. Ojalá cambie la forma a algo más constructivo. Pero por lo pronto, lo que importa: que pare la violencia”.

Se compromete AMLO a dar con responsables

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este martes a dar con los responsables del ataque contra la familia LeBarón, en los límites entre Chihuahua y Sonora. El mandatario envió su pésame a la familia LeBarón y a los familiares de las víctimas.

Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia”, dijo el presidente durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador pidió a la prensa no tratar de conocer por ahora las causas del ataque contra la familia LeBarón “para no caer en conjeturas”. Dijo que todo se dará a conocer a su tiempo, para que no se difundan hipótesis con prisa “y se cometa una imprudencia”.

