Gabriela, víctima fatal del fuego cruzado durante atentado contra García Harfuch deja dos niñas

Gabriela, de 26 años de edad, fue la víctima fatal del fuego cruzado durante elatentado contra García Harfuch y vendía antojitos con toda su familia para mantener a sus dos hijas de cuatro y nueve años de edad.

La mujer circulaba junto con su familia a esa hora por Pay murió al ser víctima del fuego cruzado que se desató durante el atentado

Como todos los días, desde hace más 10 años la familia Gómez salió a las 5 y media de la mañana de su domicilio en Xalatlaco, Estado de México, hacia el Auditorio Nacional para vender antojitos mexicanos.

Me hablaron por teléfono y me dijeron que nos viniéramos porque había pasado no sé qué y ellos venían en el camino”, explicó Sandra Gómez Cervantes, hermana de la fallecida.