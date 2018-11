Gabinete Seguridad de AMLO pide respetar derechos humanos de migrantes

Entrevistados tras reunirse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, integrantes del próximo Gabinete de Seguridad se pronunciaron por el diálogo y el respeto a los derechos humanos en la crisis que vive la caravana migrante que ha llegado a Tijuana, Baja California.

“Me preocupan los derechos humanos, yo he dicho siempre que las personas migrantes son personas, y como personas humanas tienen derechos, y por lo tanto no hay que vulnerarlos. Creo que nosotros estamos muy preocupados por la defensa de sus derechos humanos”, dijo Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria Gobernación.

“Lo que está sucediendo ahorita, lo que nos gustaría y seguramente a partir del 1 de diciembre buscaremos es que pueda haber respeto, por supuesto a los derechos humanos, respeto a las causas que son legítimas, pero también respeto a las normas, y ojalá que lo podamos lograr”, indicó Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores.

Mucha calma, con inteligencia, con mesura y no caer en ningún tipo de confrontación que aliente el enfrentamiento, creo que todos debemos de actuar con serenidad, y ya el Gobierno electo actuará en su momento con plena responsabilidad, no solamente los derechos que legítimamente tienen las personas que buscan un refugio, sino también para que no haya violencia, ni se altere el orden en nuestro país”, dijo Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.