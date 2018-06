El futuro de miles de niños migrantes detenidos en EU está en el limbo

El futuro de más de dos mil 300 niños ya detenidos dentro de decenas de centros de detención de inmigración está en el limbo.

La orden ejecutiva firmada ayer por Donald Trump no contiene ningún tipo de protocolo de reunificación con sus padres o familiares.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el de Salud y Servicios Humanos conocen la identidad de la mayoría de los dos millares de niños que tiene detenidos bajo su custodia.

Raed González, abogado federal, señaló: “¿Cómo el padre sabe que el niño llego? Si el niño no sabe ni cómo comunicarse. Algunos no saben ni su nombre completo, no saben de dónde vienen, no saben de qué país vienen; aunque tú no lo creas, la falta de educación y de información para muchas de estas familias tan humildes, llega a ese punto. Y entonces te llega un niño y está en la frontera, tiene seis o siete años y no sabe nada”.

A diferencia de un adulto que comete un crimen en la unión americana, estos dos mil niños no tienen permitido hacer una llamada y comparecen solos, sin un abogado que defienda sus intereses.

Al no contar con representación legal ni sus padres que hablen por los intereses de estos niños indocumentados detenidos en estos centros de detención, acaban siendo enviados a Foster Homes.

Estos hogares de patrocinio no cuentan con el mismo escrutinio de seguridad, según un reporte de FrontLine, que tienen estos centros de detención ni tampoco el rastreo de antecedentes criminales de la gente que los administra, exponiendo a estos niños a peligros mucho más serios de los que actualmente viven.

Esa misma investigación asegura que esos mil 500 niños puestos en estas casas temporales están extraviados.

Jesús Gutiérrez, diputado estatal McAllen, comentó: “El presidente Trump, como han dicho muchos políticos y personas como nosotros con conocimiento de la ley, es una chiflazón, es un capricho por parte del presidente para conseguir su muro”.

Según un reporte publicado por el diario “The New York Times”, el Pentágono está preparando sus bases militares en la frontera para albergar a por lo menos 20 mil niños indocumentados más.

Con información de Francisco Villalobos.

