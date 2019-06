Futuro 21, unidad opositora y de contrapeso a AMLO: Fernando Belaunzarán

Futuro 21 es una iniciativa política de liberales y socialdemócratas que busca ser un factor de unidad opositora y un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, afirmó en Estrictamente Personal Fernando Belaunzarán, miembro del Partido de la Revolución Democrática.

Le apostamos a construir algo nuevo y superior. Es una discusión de iguales, horizontal y con mucha gente. Queremos ser un factor de unidad opositora”, dijo.

Belaunzarán, quien se dijo crítico de Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, afirmó que buscarán tener un registro consolidado para poder hacer alianzas, pues de lo contrario, si hicieran un partido político, irían solos y fragmentación de la oposición beneficia a la nueva hegemonía.

Lo único en que parece que tiene muy buena idea el gobierno de López Obrador, es en cómo concentrar el poder y cómo conservar el poder, en eso está. Todos los indicadores del país están mal. No hay suma cero, se acabó”.

Fernando destacó que, solo la oposición unida hará contrapeso a lo ocurrido en las pasadas elecciones del mes de junio, donde la gente prefirió quedarse en sus casas y se registró un abstencionismo histórico.

La gente no encuentra alternativa. No es automático a que se desengañen del gobierno a que miren con entusiasmo una opción de oposición porque estamos en crisis. Hay un problema de credibilidad. Solo la oposición unida es contrapeso”.

El político insistió en que Futuro 21 le apostará al voto ciudadano, pues fue el mismo que provocó el fracaso del PRD clientelar y paso por encima de las estructuras.

Nosotros tenemos que ir por ellos. Tenemos que ir por el voto ciudadano y lo tenemos que entusiasmar”.

Belaunzarán destacó que el primer año de Andrés Manuel López Obrador va a ser peor, que el peor año de Enrique Peña Nieto.

López Obrador es el mejor comunicador del país, no hay forma en sus mañaneras hace propaganda, comunica extremadamente bien, es reiterativo, pero es muy limitado sus mensajes son muy elementales. Hay una cosa que le va a empezar crisis, cada mañana nos platica de ‘Pejelandia’, es un país maravilloso, pero todos los días los mexicanos nos encontramos con un país cada vez más distinto a ‘Pejelandia’”,

Agregó que el próximo lunes en el Zócalo capitalino se llevará a cabo el ‘Pinocho Fest’, “pues no hay mañanera en que no diga en que no tenga otros datos. La realidad es un país muy distinto al que él dice”.

Futuro 21, reiteró, será una opción inclusiva y no descarta que políticos de otros partidos se sumen a ellos.

Si nos pusiéramos a depurar, entraríamos en una dinámica profundamente perversa. Hoy no podemos ser sectarios, hoy ser sectarios es hacerle el trabajo a otro. Lo importante es que podamos generar una opción que atraiga a muchos, sobre todo jóvenes que hoy son justificadamente escépticos. El eje fundamental es defender la democracia. Tenemos que ser atractivos y el mensaje es somos inclusivos”.

Mencionó que dentro de Futura 21 se encuentran dentro Miguel Ángel Mancera, Gabriel Quadri, Rubén Aguilar, Juan Francisco Torres Landa y otros personajes que ya tiene un camino recorrido, “es mejor que todos digan aquí tenemos un espacio, porque ningún político se retira”.

Insistió en que es tiempo de unir fuerzas porque Andrés Manuel busca debilitar a los partidos políticos.

Cada vez quiere debilitarlos más y además no solo, va por ellos, tiene las dos manos metidas en el proceso interno del PRI, eso es muy grave que el gobierno federal se meta hasta a discutir a los partidos de oposición”,

Y concluyó en que no será fácil construir una oposición en las condiciones que se tienen actualmente, “pero lo vamos a intentar. En Futuro 21 no tenemos el desenlace asegurado, no sabemos cómo vamos a llegar, ojalá que funcione, porque necesitamos una oposición, pero además un factor de unidad opositora”.

