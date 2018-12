Fundación Renacimiento brinda atención a niños en situación de abandono en Tepito

La ‘Fundación Renacimiento’ se dedicada a dar atención a niños y adolescentes en situación de abandono social o víctimas de violencia intrafamiliar.

Su propósito es lograr su reintegración a la sociedad y a su entorno familiar, si es que hubiera algún lazo familiar todavía.

José Vallejo Flores, fundador y director de la casa hogar ‘Fundación Renacimiento’, explicó: “Han sido niños, niñas que han caído en el consumo, algunos de ellos, en el consumo de drogas, o niños muy lastimados que están totalmente olvidados y hemos logrado paulatinamente resarciendo este ejercicio de sus derechos, que es un aspecto muy importante”.

No ha sido fácil, ya que muchos de los niños y jóvenes llegan a esta casa hogar con daños muy profundos.

“Es un proceso muy largo, muy complejo, pero muy gratificante cuando se logra”, detalló José Vallejo Flores.

Actualmente, dan albergue a 53 niños y niñas reciben a menores desde los seis años hasta antes de los 18. Algunos llegan solos y otros son enviados por el DIF.

Lo cierto es que todos van a la escuela, además, les ofrecen talleres de panadería, carpintería, cómputo y música, para que vayan aprendiendo algún oficio.

Y si es posible, los apoyan hasta que logren concluir una licenciatura.

José Vallejo Flores, fundador y director de la casa hogar ‘Fundación Renacimiento’, destacó: “Hay cientos de muchachos que podemos gozosamente decir, hoy son una forma distinta, no pernoctan en la calle, no se están intoxicando, no están en situación de sobrevivencia de lo que bien caiga, sino merced a su trabajo o a su formación ya profesional, porque hay muchos que han concluido una carrera universitaria”.

Muchos de ellos tienen serios problemas de adicción, por lo que los incluyen en un programa denominado ‘Picas y Platicas’, que se sustenta en la auriculoterapia.

Se ha demostrado científicamente que la acupuntura ayuda a reducir los niveles de adicción, sobre todo, el nivel de frecuencia.

La doctora María del Rosario Carrasco Ledesma, comentó: “Es para que los chicos se vayan desintoxicando, disminuyendo los episodios frecuentes de consumo de sustancias, pero a la vez les ayuda con la depresión y con la ansiedad para manejar el síndrome de la

abstinencia”.

Las sesiones las intercalan con ayuda psicológica o psiquiátrica, incluso, con medicina alternativa como la aromaterapia y la masoterapia.

Por los pasillos de la fundación han pasado cientos de niños y 687 de ellos regresaron al núcleo familiar; 645 han formado su propia familia; 128 ya viven de manera independiente, son empleados, trabajadores, comerciantes, panaderos y algunos profesionistas.

Todos ellos son ejemplos de éxito, que han logrado superar la adversidad, a pesar

de que la ‘Fundación Renacimiento’ se ubica en Tepito, en una zona de

alto riesgo.

Con información de Karina Cuevas

LSH