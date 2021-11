Funcionarios vacían las cuentas bancarias de la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California

En Baja California no sólo se estuvieron robando, en la administración anterior, medicamentos controlados como fentanilo y morfina, desde dentro de las instalaciones hospitalarias, también vaciaron cuentas de la Unidad de Especialidades Médicas del estado.

Dos meses antes de que concluyera el gobierno de Jaime Bonilla, funcionarios de la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California, (UNEME) se robaron 7 millones 385 mil 286 pesos, de las cuentas bancarias del organismo público descentralizado, de la Secretaría de Salud del estado.

Los servidores públicos que tenían acceso a las cuentas, contraseñas y claves bancarias, transfirieron vía electrónica los más de 7 millones de pesos, a un supuesto proveedor llamado “Unidad de Especialidades Médicas BC” dicha empresa no existe en el registro público y la nombraron igual que el organismo descentralizado para sustraer el dinero de manera ilegal.

El pasado 2 de septiembre, se realizaron las transferencias a cuatro cuentas del banco HSBC, a nombre de Juan Manuel Nava López y Mario Barrutieta Uscanga; dichas cuentas, con claves de rastreo SPEI, apenas fueron abiertas en ese banco, el 18 y 31 de agosto.

“Me dijeron hubo una situación en las UNEMES, donde precisamente hubo una transferencia de recursos”, señaló Alfonso Pérez Rico, exsecretario de Salud de Baja California.

Se usaron documentos falsos para abrir las cuentas bancarias en HSBC. Tres de las cuentas fueron registradas a nombre de Juan Manuel Nava López, ni la CURP ni el RFC que registró en el banco HSBC existen, mientras que otra CURP pertenece a una mujer que nació en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; mientras que la CURP de Mario Barrutieta Uscanga pertenece a un hombre de 72 años, que nació en el estado de Veracruz.

“Yo creo que va a ser bastante sencillo determinar quién fue”, comentó Alfonso Pérez Rico, exsecretario de Salud de Baja California.

La denuncia de hechos se presentó el 3 de septiembre, ante la Fiscalía de Justicia del Estado, pero después no fue presentada ante un juez.

“Eso que pasó, ¿es normal? no, ¿fue legal? no; ¿qué es lo que se procede a hacer? mandarlo a la Fiscalía, que se investigue y que se sancione. Hasta donde yo me quedé se presentó la denuncia en la Fiscalía y está en proceso, yo no tengo por qué preocuparme de un tema que no tenga nada que ver”, comentó Alfonso Pérez Rico.