Funcionario de la Casa Blanca asegura que coronavirus ‘no está fuera de control’

Un miembro de la comisión anti-coronavirus de la Casa Blanca indicó el domingo que a pesar de un aumento de casos en Estados Unidos, la situación “no está fuera de control”.

Brett Giroir agregó que se requerirá de “mucho esfuerzo y todos tendrán que poner de su parte” para combatir la pandemia del coronavirus.

Y el secretario general del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que “necesitamos que la gente use mascarillas en público. Es absolutamente esencial”.

En el programa “This Week” de la ABC, Giroir dijo que a los funcionarios les gustaría ver que un 90% de las personas utilice mascarillas en áreas públicas de regiones susceptibles.

Si no tenemos eso, no tendremos control sobre el virus” y no hay desventajas de usar una mascarilla, agregó.