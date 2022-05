Funcionario de CDMX suma cinco denuncias por abuso sexual; despiden a una de las víctimas tras acusarlo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga a un funcionario de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil por violar a una de sus subalternas en su oficina.

Se trata de Jesús “N”, director ejecutivo de Administración y Finanzas, cercano a la titular de la dependencia, Miriam Urzúa, según documentos de la FGJCDMX en poder de Despierta.

El servidor público fue detenido y vinculado a proceso por violación, pero estaría involucrado en decenas de casos de acoso sexual y abuso de autoridad desde septiembre de 2019.

Lidia, además de haber sido atacada en septiembre del año pasado, ha vivido un viacrucis porque la secretaría condicionó conservar su trabajo si retiraba las imputaciones.

Ella decidió alzar la voz, pero ahora está desempleada y vetada de cualquier puesto en el gobierno capitalino.

“Yo fui violentada psicológicamente y sexualmente por esta persona en las oficinas de la Secretaría de Protección Civil, muchísimas veces, alcé la voz, denuncié, no me creyeron y fui despedida de mi trabajo”, narró Lidia.

“Él le pedía a mis compañeros que no se acercaran a mí, en la oficina, afuera me vigilaba, a veces afuera de las oficinas de la secretaría de Protección Civil y me llegó a golpear en su momento y decirme que él era un hombre muy poderoso y que se iba a terminar cuando él quisiera y que si yo lo denunciaba se me iba a acabar la vida”, añadió.