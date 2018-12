Función Pública: Investigaciones por caso Odebrecht y Paso Express siguen abiertas

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, dio a conocer que esta dependencia aún tiene abiertas carpetas de investigación en el caso Odebrecht y Paso Express y en caso de ser necesario darán vista al Ministerio Público para ejercer acción penal.

En una reunión de trabajo con senadores, la secretaria Sandoval precisó:

“Nuestra convicción es no a la impunidad, vamos aplicar y llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones abiertas y abrir las necesarias para que todos estos casos emblemáticos como ya decía, el caso de la constructora de Norberto Odebrecht que tiene expedientes, cuatro o cinco abiertos. El caso del Paso Express, que tiene aquí, se los haré entregar por carpeta a cada uno de ustedes miembros de estas comisiones unidas, tiene siete expedientes el caso del Paso Express en la Unidad de Asuntos Jurídicos de nuestra Secretaría. Y vamos a trabajar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción para coordinarnos y hacer y dar vista y pasar a las instancias judiciales ahí si ya o de asignación de las responsabilidades judiciales en materia de corrupción cuando estas surjan, no hay vuelta de hoja”.

Defiende figura de delegados estatales de AMLO

En otro tema, defendió la figura de los delegados estatales del presidente López Obrador y aunque no dependerán de la Secretaría de la Función Pública, si dará seguimiento a los recursos públicos que manejarán, informó.

La secretaria de la Función Pública también habló de los salarios para los servidores públicos y se pronunció a favor de la austeridad instruida por el presidente López Obrador, pero alertó sobre riesgos.

“Corremos el riesgo de que se nos precarice el sector público. Entiendo cuál es el tope que establece la Constitución, pero me parece que tiene que haber criterios razonables que no nos lleve a una fuga de cuadros profesionales muy bien formados. No vamos a tocar las bases organizacionales, los trabajadores de base, los trabajadores sindicalizados. No vamos a tocar, efectivamente los niveles pues que viven precisamente de su trabajo y vamos a respetar absolutamente todos los niveles laborales”, expuso Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

Y habló sobre cómo deberían fijarse los salarios en lo que llamó la nueva ética pública.

“Es el Estado y su nueva ética pública, que estamos construyendo entre todos, el Estado, con sus poderes, el que debe definir los criterios básicos de la justicia social y en este caso de los salarios y los ingresos y los honorarios que reflejarán la justicia social, no el mercado. Los salarios del mercado o los ingresos del mercado quizás sí se tendrían que ajustar. Más bien los salarios del mercado, los honorarios del mercado y los ingresos del mercado tendrían que ajustarse a una nueva moralidad y a una nueva ética pública de salarios justos”, expuso Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

Anunció que la labor de esta dependencia se fundamentará en cinco ejes, entre ellos, la ciudadanización del combate a la corrupción y de la impunidad, así como de la protección a los llamados alertadores internos.

Destacó que en la pasada administración el 42.2 por ciento de las investigaciones relacionadas con actos de corrupción fueron sobreseídas, es decir, se declararon sin materia o ya resultas.

Con informador de Amador Narcia Crespo.

LLH