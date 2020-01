Gobierno de la CDMX pide renuncia del director del Reclusorio Sur tras fuga de reos

El Gobierno de la Ciudad de México rindió hoy un informe sobre la fuga de tres reos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur e indicó que de acuerdo con los videos del lugar, en estos hechos hubo colusión de custodios.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya se solicitó la renuncia del director del penal, así como del encargado de seguridad y custodios del penal ubicado en la alcaldía Xochimilco.

En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que hay presos que no deberían estar en cárceles capitalinas, sin embargo, están ahí porque solicitaron amparos o porque fueron enviados por los jueces, por lo que hay casos en los que ya se solicitó su traslado a penales de alta seguridad.

“Se ha estado trabajando en mayor seguridad, lo vamos a seguir haciendo evidentemente; y sí es un llamado a que, en este caso, los presos que requieren mayor vigilancia sean enviados a penales federales de alta seguridad”, comentó.

Acompañada por los secretarios de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, así como el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Juan Manuel García Ortegón, la mandataria informó que instruyó dar información a la opinión pública y a la ciudadanía en general sobre la evasión de reos.

“Que se muestre toda la información que tenemos, que es lo que presumiblemente ocurrió, obviamente, toda la investigación está en poder de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, y obviamente de la Fiscalía General, para que se conozca y que se haga toda la investigación y llegue a sus últimas consecuencias”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo también advirtió que no tolerará ningún caso de corrupción en esta administración, porque “nosotros no hacemos ningún compromiso, ningún acuerdo mafioso y que vamos a llegar a las últimas consecuencias en este caso. Y que no vamos a tolerar la corrupción en ningún sentido.

Destacó que este año se hará una inversión muy importante de casi 700 millones de pesos en el Centro Penitenciario de Santa Martha, que fue dañado por el sismo; así como en el Centro de Readaptación de Mujeres, en Tepepan, y la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando, con la finalidad de aumentar la seguridad, el número de cámaras conectadas y la digitalización.

También resaltó las acciones emprendidas al interior de los reclusorios, como la nueva generación de custodios, la digitalización de trámites para evitar cobros al interior, la inversión en la rehabilitación y las nuevas instalaciones en los centros de reclusión, y el tratamiento de adicciones, en particular con las personas que están bajo detención.

En tanto, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que se solicitó la renuncia del encargado del despacho del penal, Omar Tonatiuh Zamora Mendoza, y del encargado de seguridad y custodios, Óscar Labastida Galván.

“Todos estamos bajo investigación, todos. No hay exclusiones para que sea una investigación a fondo, no es una cuestión que solo sea pasajera, tiene que haber una permanente indagación”, sostuvo.

Al presentar el video en el que se muestra a diversos custodios participar en lo que se presume fue parte del proceso para la evasión de los reos, la secretaria de Gobierno precisó que hasta el corte de ayer, 20 funcionarios públicos rindieron declaración ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Asimismo, informó que de los tres mil 400 reos federales recluidos en penales capitalinos, se ha solicitado el traslado de los de alta peligrosidad a los de seguridad máxima.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, refirió que en octubre pasado se realizó la solicitud al gobierno federal para trasladar a unos 190 presos en la Ciudad de México a penales federales, de los cuales 140 sí se concretaron, por lo que siguen las peticiones de reos que no deben estar en cárceles capitalinas.

