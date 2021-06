Se fuga de penal de Puebla “El Pirulí”, presunto asesino de 3 estudiantes de UPAEP

Felipe “N”, “El Pirulí”, preso por su presunta participación en el secuestro y muerte de tres estudiantes universitarios y un chofer de plataforma, ocurrido el 24 de enero de 2020 en el municipio de Huejotzingo, Puebla, se fugó la tarde del domingo del Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la capital poblana.

Te recomendamos: Liberan a hombre que mató a su yerno en legítima defensa de su hija

Logró evadirse después de que presuntamente recibió la visita de su hermano y cuñada.

El delincuente se cambió de ropa en el área de visitas conyugales y salió del reclusorio burlando los filtros de seguridad y sin que los custodios se dieran cuenta.

“Llega una visita, llegan visitas, apenas recientemente se abrieron las visitas y ahí un cambio de vestimenta y de pase y bueno no se detectan, no se actúa cómo se debe actuar, no voy a hablar de que hubo colusión o no, solamente ocurrió este hecho”, dijo Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.