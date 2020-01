Después de 30 horas, reparan fuga de agua potable en Santa Fe

Más de 30 horas pasaron para que una cuadrilla del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reparara una fuga de agua potable ubicada en la calle Isaac Costero, a un costado del Centro Comercial, Patio Santa Fe.

Desde el martes por la noche, vecinos y empleados del Centro Comercial denunciaron esta fuga, sin embargo, ninguna autoridad atendió el llamado lo que provocó que miles de litros de agua potable se desperdiciaran por varias horas el agua corrió por la calle Isaac Costero hasta llegar a los carriles laterales de la Autopista México-Toluca.

Desde ayer que salí al centro comercial ya estaba la fuga desde las 11 y media, 12 de la mañana, ya estaba la fuga y hasta apenas hoy. Hace rato que pase no estaban, pase como a las 11 de la mañana y todavía no había nadie, hasta ahorita qué vengo del centro otra vez regrese y ya están regresando, no la habían atendido. Se desperdició muchísima, litros, millones de litros, desde ayer le digo está la fuga desperdiciándose toda, incluso ya corría hasta abajo en la entrada Santa Fe ya corrió toda esa agua”, dijo Javier Cancino, vecino de Santa Fe.