Fuertes vientos detienen pesca en Campeche

Más de siete mil pescadores de Campeche tuvieron que quedarse en tierra, debido a los vientos que se extienden sobre la Península de Yucatán y el sureste de la República Mexicana.

Te recomendamos: Persiste Frente Frío 26 con bajas temperaturas

Los puertos de los recintos pesqueros de Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy, Atasta, Champotón, Campeche y Seybaplaya, fueron cerrados.

Los pescadores lamentaron esta situación porque la pesca es el sustento de sus familias.

Afecta porque no podemos salir a trabajar y queremos salir, después del 31 que llegamos del viaje, ahorita no hemos pegado otro, porque quisimos salir y está anunciado el mal tiempo y ya no salimos porque cierran el puerto”, comentó Juan Peniche, pescador.

Nosotros vivimos del mar, si no salimos no tenemos entrada a la casa y así como está la economía está duro, tiene que pagar uno luz, etcétera y si tienes hijos, tienes familia, pues tienes que pagar escuela”, mencionó Jorge Cu, pescador.