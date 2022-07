Fuertes tormentas causan encharcamientos y anegaciones en varios puntos de Veracruz

El temporal lluvioso que afecta al estado de Veracruz provocó nuevamente fuertes tormentas en la región costera central y en la región montañosa de la entidad.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río las precipitaciones superiores a los 50 litros por metro cuadrado causaron encharcamientos y anegamientos en calles y avenidas.

La circulación vehicular en las carreteras de la región se vio afectada debido a la intensidad de las tormentas que redujeron la visibilidad.

Algunas actividades marítimas menores se suspendieron por la formación de tormentas frente al Golfo de México y vientos que provocaron oleaje elevado.

“No salimos al mar porque desgraciadamente esto no está pronosticado están unas tormentas que esas vienen solas esas no se pueden pronosticar fácilmente y hoy amaneció con tiempo lluvioso y ya no salimos al mar a pescar por la seguridad de uno”, agregó José Ventura, pescador.