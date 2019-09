Fuertes lluvias provocan cascada en techo de Hospital Balbuena

Las fuertes lluvias de la tarde de este miércoles causaron afectaciones en el Hospital General Balbuena.

En redes sociales circula un video en el que se observa cómo el agua cae desde los huecos donde se encuentran las lámparas, en la rampa de la zona de urgencias.

La Secretaría de Salud de Ciudad de México precisó que esto ocurrió en el área de circulación de ambulancias, en el exterior de la unidad.

Señaló que esta área no forma parte de las zonas de atención a pacientes, por lo que los servicios hospitalarios funcionan con normalidad.

Indicó que el área responsable de mantenimiento realiza las acciones necesarias para corregir cualquier situación que implique riesgo para la operación hospitalaria.

Trabajadores del Hospital General Balbuena realizaron una protesta la tarde y noche del lunes por falta de suministros y carencias para atender a pacientes.

Afuera algunos familiares de las pacientes denunciaron algunas irregularidades e inconformidades.

Las ingresé antes del 6 de enero. Ahorita me acaban de hablar que en cualquier momento pueden faltan plaquetas y lo enfermeros se quejan que no tienen medicamento, no tienen nada, entonces están trabajando con lo poco que tienen”, señaló Mario López, familiar de paciente.

Durante la madrugada, el doctor encargado del Hospital General de Balbuena explicó a los medios de comunicación que se le está brindando únicamente la atención con los recursos existentes a los pacientes y que el hospital se encuentra, en este momento, a su máxima capacidad.

Algunos hospitales que me han pedido apoyo le dije ya no puedo apoyarlos más porque tengo saturado trauma choque, tengo saturado todas las camas de observación de urgencias y tengo llene toda la cuarta estancia que son las áreas críticas además de terapia intensiva. Entonces no tengo espacio. Tengo una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana que se encuentra con su camilla porque ya no tengo en dónde poner a los pacientes”, afirmó el doctor Morales Ocaña.