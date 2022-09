Fuertes lluvias en Nuevo León dejan al menos 4 muertos y 2 desaparecidos

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Nuevo León dejaron un saldo de 4 muertos y al menos 2 personas desaparecidas.

N+ te recomienda Pronostican lluvias torrenciales en cinco estados por huracán “Kay”

El municipio de Cadereyta de Jiménez fue uno de los más golpeados por la lluvia

Aquí, al menos 100 familias perdieron parte de su patrimonio, la fuerza del agua arrasó con sus pertenencias y algunos de sus animales de granja.

Durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, carros, casas y muebles quedaron bajo el agua.

Cuatro integrantes de una familia que intentaba cruzar la carretera Cadereyta-Allende, a la altura del kilómetro 22, murieron tras ser arrastrada la camioneta en la que viajaban, en la comunidad Hacienda El Barranquito.

La familia logró mandar un mensaje de auxilio poco antes de las 11:00 de la noche, pero la fuerza del agua los sobrepaso.

Solo una persona sobrevivió, Javier Robledo, quien logró salir del agua y pedir ayuda.

Horas después, unidades de Protección Civil del Estado y Cadereyta, localizaron los cuerpos de las víctimas.

Además del desbordamiento del canal que cruza el centro de Cadereyta, también la carretera libre a Reynosa fue afectada por el desbordamiento del arroyo Los Álamos frente al Puente “La Mosca”.

Mientras que, en la zona norte de Monterrey, un automovilista y un motociclista también fueron arrastrados por la corriente, aún permanecen como desaparecidos.

Testigos lograron captar el momento en que el automovilista queda atrapado entre la corriente y es arrastrado hacia una zona de obra, en la avenida B. Mitre de la colonia San Martín.

“Le empiezo a gritar al tránsito, pero el tránsito no me escuchó o no sé, cuando topa con el tubo, el auto topa con el tubo y le empiezo a gritar al chavo que no se bajara y él como que estaba asustado y caminó alrededor del auto, y ya estando aquí a la mitad del canal iba manoteando y fue cuando ya no lo vi”Efraín, Testigo.