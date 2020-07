Fuerte tormenta y granizada causa severas inundaciones en Jalisco

Este miércoles la lluvia no llego sola. Estuvo acompañada de granizo que tapizó de blanco colonias como Jardines de la Cruz, López de Legaspí, 18 de Marzo, Jardines de San José y la Zona Industrial por mencionar algunas, todas ubicadas al sur de Guadalajara, Jalisco.

El hielo se apilaba en algunos puntos dejando un blanco panorama.

Pero con el hielo, el agua cayó en pocos minutos en grandes cantidades y causó encharcamientos y inundaciones en diferentes puntos.

Uno de los más afectados fue la avenida Colón e Isla Pantenaria.

El metro y medio de altura que alcanzó el nivel de agua dejo a mas de 15 vehículos con afectaciones y el paro por minutos de la línea tres del tren ligero.

Los conductores de los vehículos atrapados en este punto salieron como pudieron de los autos y camionetas, por las ventanas y nadando para salvar la vida.

Y los vehículos por supuesto quedaron inservibles.

“Pues estaba aquí en la banqueta y me jaló. No me dio chanza de nada, me jaló porque pasó un tráiler y pues se lo llevo. Esperemos que mi coche no sea pérdida total porque no traigo ni seguro”, dijo Jesús Mora.