Videos: Potente sismo en Japón colapsa una montaña y edificios

Un potente sismo de magnitud 6.7 colapsó hoy varias casas, edificios y una montaña en la isla de Hokkaido, en Japón.

A pesar de la fuerza del movimiento no se generó una alerta de tsunami.

El sismo, que se produjo a las 03:08 hora local (18:08 GMT) tuvo una magnitud 6.7, según la Agencia Meteorológica de Japón.

El Servicio Geológico de Estados Unidos anunció más temprano que el epicentro se ubicó a 112 kilómetros al sudeste de Sapporo, a una profundidad de 66 kilómetros.

A strong earthquake rocked Japan’s northern island of Hokkaido shortly after 3 AM on Thursday. Police are checking on the extent of the damage. NHK WORLD-JAPAN is LIVE streaming the Hokkaido earthquake updates. https://t.co/QbGNxwoMjt pic.twitter.com/AX72kCYbEO

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 5 de septiembre de 2018