Fuerte ola de calor afecta la CDMX, estiman temperaturas entre los 29 y los 31 grados centígrados

Una fuerte ola de calor continúa afectando gran parte del territorio nacional, y en la CDMX la temperatura máxima registrada fue de 28.5 grados.

La tarde del 1 de marzo se superó el récord de temperatura máxima al registrarse 30.5 grados en el Observatorio de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

La temperatura máxima registrada este martes en la capital del país, fue de 28.5 grados.

“Pues realmente ha estado fuerte eh, yo nunca lo había sentido así tan fuerte y tan sofocante, de hecho quema más de lo normal, procuro no estar mucho tiempo en el sol, descansar en donde está la sombra, pero aun así en la sombra se siente mucho calor eh, si vieras ahorita como estoy sudando, pero pues ahí vamos mi vida”, refirió la señora Alma Sosa.

“Pues la verdad está bastante sofocante y más con los cubrebocas, a mí no me gusta quemarme los brazos, es por eso que sí me sofoco un poco, pero yo la verdad traigo mejor esto para taparme los brazos, lo mejor que se pueda taparme, para que no me entren los rayos ultravioletas y ponerme bloqueador”, reiteró la señora Itzel González.

“Esta el clima perfecto. No me encanta, pero para salir a correr o hacer ejercicio es agradable, solo hay que hidratarse, agua y de vez en cuando una cerveza bien fría”, agregó el señor Jorge Martín del Campo.