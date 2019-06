Fuerte incendio arde en refinería de Filadelfia, la más grande del este de EEUU

Este viernes, un fuerte incendio en una refinería en Filadelfia tiene en alerta al departamento de bomberos de la ciudad.

El incendio comenzó en Philadelphia Energy Solutions entre las 3 y las 4 de la mañana, informó la cadena de noticias CNN.

Los residentes reportaron varias explosiones que se sintieron en el sur de Jersey y en el condado de Delaware, Pennsylvania, según la afiliada de CNN WPVI.

Los funcionarios de manejo de emergencias están pidiendo a las personas al este del incendio que se refugien en su lugar. Las partes de la autopista I-76 y el puente Platt de la ciudad están cerrados, de acuerdo con la Oficina de Administración de Emergencias de la ciudad.

@6abc @CBSPhilly @FOX29philly Philadelphia energy Solutions Refining Complex at about 4:15 am pic.twitter.com/vK1Vs2MEfR

— hood’s favorite vegan (@1nicetownbean) June 21, 2019