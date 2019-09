Fuchi, guácala, no voy a ser alcahuete de la corrupción: AMLO

En el último día de su gira por el sur del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la supervisión de hospitales rurales IMSS-Bienestar que inició desde el pasado viernes en Yucatán.

Ahí, aseguró que habrá abasto de medicamentos y que su gobierno será el encargado de comprarlos en cualquier sitio del mundo que sea necesario, esto, antes de caer en las compras que se hacían a monopolios que acaparaban las ventas al sector.

Como ejemplo, citó la compra en Francia de medicamento requerido para la atención de personas con cáncer.

Todo lo que se necesite, si no se consigue aquí, lo conseguimos en cualquier país del mundo, porque la salud es primero, y no vamos a permitir ningún chantaje, ni se va a dar de ninguna manera marcha atrás en el combate a la corrupción. Ya se acabó la corrupción en el gobierno. Yo no soy tapadera de nadie, ni soy alcahuete, ni cómplice de corrupción”, argumentó el presidente.