‘Frozen’, operativo bilateral contra el tráfico de armas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que existe un acuerdo entre México y Estados Unidos para aplicar un operativo de sellar las fronteras para el tráfico de armas, sin embargo, hasta el momento no ha habido cambios en la vigilancia.

– Incremento de la seguridad no, no se detecta nada – ¿Aquí por parte de ellos? – No, nos hacen las mismas preguntas de rutina”, dijo Luis Ávila, habitante de Tijuana.