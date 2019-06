Frontera México-Guatemala, tierra de nadie para cruce de migrantes y comercio informal

En la frontera sur de México, hasta este momento, a seis días de que se firmó el acuerdo con Estados Unidos no se aprecia ningún cambio, ni la llegada de la Guardia Nacional ni un reforzamiento de los controles en el río Suchiate.

Cientos de personas de diferentes países centroamericanos cruzan el río Suchiate en balsas y entran a México todos los días sin ninguna restricción. Ya en tierra, cruzan en grupos pequeños y buscan veredas o caminos rurales para evadir los retenes migratorios.

Hay personas que solo permanecen en México algunas horas, mientas compran la mercancía que les sale más barata en nuestro país por el valor de la moneda.

El traslado de personas en balsas de Guatemala a México no está supervisado por ninguna autoridad.

Cada pasajero paga 10 quetzales, lo que equivale a 25 pesos mexicanos.

Y aunque la actividad no se detiene, ya hay preocupación ante la posibilidad de que con la llegada de la Guardia Nacional, se frene el comercio informal en el río Suchiate.

¿Cuántos elementos? no lo sabemos, pero yo le pido a Dios que esto sea organizado y bien, como creemos que viene la Guardia Nacional, tengo un escrito de muchísimos comerciantes que están preocupados aquí en el municipio de Suchiate, me dicen ‘qué vamos hacer ahora que venga la Guardia Nacional? porque se van a poner en toda la vera del río, no nos va a dejar trabajar’ ”, comentó Sonia Eloína Hernández, presidenta municipal de Ciudad Hidalgo, Chiapas, sobre las inquietudes de los balseros y los comerciantes.