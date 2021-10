Fríos y heladas afectan cultivos en Veracruz

Con el inicio de la temporada de frentes fríos en el mes de octubre llegan también las heladas a 39 municipios de las regiones montañosas del estado de Veracruz.

Te recomendamos: Cierran el puerto de Veracruz por rachas de viento originadas por el frente frío número dos

Don Vicente Huerta y su familia viven en la comunidad Frijol Colorado, región del Valle de Perote en la zona montañosa central del estado.

Como cada año se preparan para la temporada de heladas que destruyen cultivos de maíz y frijol, principalmente.

“La helada es la que no nos deja el maicito, la echa a perder, la hiela, lo quema ya no sirve pa comer, a veces los ocupamos para los animalitos, pero como hace un año no hubo nada de cosecha”, indicó Vicente Huerta Lozano, habitante de Perote, Veracruz.

“Regularmente son 39 municipios que presentan este tipo de fenómeno de helada que se ubican hacia lo que son los municipios cercanos hacia el Cofre de Perote y hacia la zona del Pico de Orizaba, que son los más vulnerables a estas bajas temperaturas”, señaló Jessica Luna, meteoróloga Conagua.